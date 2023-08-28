ورشة عمل بمصرف ليبيا المركزي حول تفعيل الترابط بين المؤسسات المختصة بالمشروعات الصغرى والمتوسطة

أخبار ليبيا 24

عقدت وحدة دعم المشروعات المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة بمصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، اليوم الإثنين، ورشة عمل حول تفعيل الترابط بين المؤسسات المختصة بالمشروعات الصغرى والمتوسطة، ووضع آلية لتسلسل عملها في دعم طالبي التمويل.

وقال المصرف، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات المحافظ بتفعيل دور القطاع المصرفي في دعم وتمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة.

وحضر لقاء العمل مسؤولين من إدارة الرقابة على المصارف والنقد، وممثل البنك الإسلامي للتنمية في ليبيا، وممثل البنك الإسلامي للتنمية في المكتب الاقليمي بالمغرب، ومصرف الجمهورية، ومصرف الوحدة، ومصرف شمال أفريقيا، وبرنامج المشروعات الصغرى والمتوسطة بوزارة الاقتصاد، وصندوق ضمان الائتمان، وصندوق التسهيلات المالية، وسوق المال الليبي، ومجلس إدارة أصحاب الأعمال الليبيين، وهيئة سوق المال.

وتلخصت محاور اللقاء في آليات التصنيف، والمخاطر، وتحليل البيانات، والضمانات، وطرق التمويل، وتجارب ناجحة، وتجربة المغرب والدروس المستفادة، ونظم المعلومات المطلوبة.

وقال المصرف المركزي، إن الندوة تخللها عدة مداخلات تم فيها عرض موجز عن تجربة دولة المغرب في دعم المشروعات، ألقاها مستشار البنك الإسلامي للتنمية المتخصص في المشروعات المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة.