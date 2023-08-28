مطالبًا إيقاف الدبيبة والمنقوش..جعودة: لقاء المنقوش وكوهين خيانة لليبيا وشعبها وتاريخها

أخبارليبيا24

اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة صالح جعودة أن لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير خارجية الكيان الإسرائيلي إيلي كوهين بأنه خيانة.

وقال جعودة في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”لقاء المنقوش بنظيرها وزير خارجية الكيان الإسرائيلي كان خيانة لليبيا ولشعبها وتاريخها”.

وأضاف عضو الأعلى للدولة :”إنني أطالب المجلس الرئاسي إيقاف الدبيبة وإحالته للتحقيق وإقالة المنقوش و احالتها لمكتب النائب العام وتطبيق القانون 62 /57″.

وكانت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش التقت الأسبوع الماضي في إيطاليا نظيرها وزير الخارجية في الكيان الإسرائيلي ، إيلي كوهين.

وقال موقع “i24” العبري، أمس الأحد، إن لقاء المنقوش وكوهين جرى في العاصمة روما، وجاء بهدف دراسة إمكانات التعاون وبناء علاقات بين البلدين والحفاظ على التراث اليهودي الليبي.

ونقل الموقع العبري عن وزير الخارجية الإسرائيلي قوله في بيان إن الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، هو خطوة أولى في العلاقات بين إسرائيل وليبيا، وأضاف أن حجم ليبيا وموقعها الاستراتيجي يمنح العلاقات معها أهمية عظيمة وإمكانات هائلة لدولة إسرائيل.