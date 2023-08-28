مجلس النواب يعقد جلسة طارئة بشأن لقاء المنقوش مع وزير خارجية إسرائيل

أخبار ليبيا 24

يعقد مجلس النواب، اليوم الإثنين، جلسة طارئة لمناقشة تداعيات لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، بوزير خارجية الكيان الإسرائيلي، إيلي كوهين.

ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب، أعضاء المجلس، لجلسة طارئة، اليوم الإثنين، لمناقشة تداعيات لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش بوزير خارجية الكيان الإسرائيلي، إيلي كوهين.

وقالت هيئة الرئاسة، في إعلان لها، إن الجلسة التي ستعقد صباح الإثنين في مقر المجلس ببنغازي تأتي لـ “مناقشة الجريمة القانونية والأخلاقية المرتكبة في حق الشعب الليبي وثوابته الوطنية من خلال لقاء نجلاء المنقوش مع وزير خارجية العدو الصهيوني”.

احتجاجات شعبية

وتسبب اللقاء في غليان وسط الشارع الليبي حيث طالب محتجون، بإسقاط حكومة الوحدة، تعبيرًا عن رفضهم القاطع للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. وشدد المحتجون في عدة مدن ليبية بمحاكمة وزيرة الخارجية وإسقاط حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

فتح التحقيق

وطالبت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، النائب العام بضرورة التحقيق في واقعة لقاء وزيرة خارجية الحكومة منتهية الولاية مع وزير خارجية الكيان الصهيوني.

وقالت اللجنة، إن هذا البيان يعد بلاغًا مقدمًا ضد وزيرة الخارجية بالحكومة منتهية الولاية، وكل من تورط بهذا الفعل سواء بالموافقة أو الترتيب.

وأكدت اللجنة، أن ذلك يعد انتهاكًا خطيرًا وعملا يجرمه القانون الليبي، وفقا للقانون رقم 62 لسنة 1957.م الذي ينص صراحة على حظر وتجريم التطبيع أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع العدو الصهيوني.

وشددت اللجنة على ضرورة توقيع أشد العقوبات على وزيرة خارجية الحكومة منزوعة الثقة، وإيقاف نشاطها الذي تمثل فيه الدبلوماسية الليبية بالتجاوز لقرارات مجلس النواب الليبي، ومنعها من ممارسة أي أعمال أو مهام قد تقوم من خلالها بتوريط الدولة الليبية في التزامات لا تتفق مع قيم الشعب الليبي وثوابته الوطنية والأخلاقية وبالمخالفة للقوانين والتشريعات النافذة في ليبيا. وأكدت اللجنة، على الالتزام الكامل بما أقره القانون الليبي في مقاطعة الكيان الصهيوني.

إيقاف المنقوش

أوقف رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، عن العمل احتياطيًا وأحالها للتحقيق، بعد أن قالت إسرائيل إن وزير خارجيتها إيلي كوهين التقى بها الأسبوع الماضي رغم عدم وجود علاقات رسمية بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية، إن المنقوش رفضت الاجتماع مع ممثلين لإسرائيل، وأن ما حدث كان “لقاءً عرضيًا غير مجهز له خلال اجتماع في وزارة الخارجية الإيطالية”.

وقال بيان الوزارة، إن الحوار لم يتضمن “أي مناقشات أو اتفاقات أو مشاورات”. وأضاف أن الوزارة “تجدد رفضها الكامل والمطلق للتطبيع” مع إسرائيل.