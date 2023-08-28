قتل في مواجهات مع الجيش الوطني.. المعارضة التشادية تنعى زعيمها الأسبق

أخبار ليبيا 24

نعت المعارضة التشادية، رشيد محمد طاهر، الزعيم السابق لحركة المجلس العسكري لإنقاذ الجمهورية (CCMSR) الذي قُتل في جنوب ليبيا.

وأوضحت حركة (CCMSR) أن محمد طاهر قُتل رفقة القيادي بالحركة يونس سوقج.

وقال شريف دجاكو المنسق الإعلامي بالمعارضة أن رشيد طاهر سقط في ميدان الشرف على يد القوات المسلحة بقيادة صدام ‫حفتر.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة، أعلنت الجمعة الماضية، إطلاق عملية عسكرية موسعة على الحدود مع تشاد.

وأوضحت القيادة في بيان نشره الناطق باسم القائد العام، اللواء أحمد المسماري، أن أطلاق العملية “نظراً لما تمر به منطقتنا والإقليم في نطاق دول جنوب الصحراء والساحل من توترات سياسية وأمنية واسعة طيلة الأشهر الماضية مما أسهم في هشاشة الوضع في تلك الدول وضعف قدرتها على التحكم والسيطرة على حدودها البرية مما ساعد في تحرك خلايا من الجماعات الإرهابية والإجرامية بشكل واضح”.

وقالت القيادة في تعليق عن إطلاق العملية العسكرية إن “ذلك من منطلق واجبنا القانوني والوطني في حماية بلادنا وشعبنا ومقدراته الاقتصادية والتنموية والحفاظ على حالة الاستقرار والأمن في الجنوب الليبي كافة”.