غرق 4 مهاجرين وإنقاذ 22 آخرين في المياه اليونانية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن خفر السواحل اليوناني، مقتل 4 مهاجرين جراء انقلاب قاربهم قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية، بينما جرى إنقاذ 18 آخرين.

وأكد الخفر أنّ الناجين جرى نقلهم إلى ميتيليني، وهي المدينة الرئيسية في ليسبوس، على طول الممر الرئيسي للمهاجرين القادمين من تركيا، دون أن توضح جنسياتهم.

من جهتها.. كشفت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا أوروبا خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2023 قفزت بنسبة 115%.

وأضافت الوكالة في بيان لها نشر على موقعها الإلكتروني الجمعة أن المهاجرين انطلقوا من شمال أفريقيا، ولا سيما من ليبيا وتونس.

وأوضحت أن 89 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا سواحل أوروبا الجنوبية منذ بداية العام 2023، قادمين من ليبيا وتونس عبر منتصف البحر المتوسط، مقارنة بـ 23 ألف مهاجرًا وصلوا أوروبا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.