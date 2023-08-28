صحف عالمية تكشف تفاصيل لقاء المنقوش وكوهين

أخبار ليبيا 24

تناولت الصحف العالمية، اليوم الإثنين، الاجتماع الذي استضافته إيطاليا بين وزيرة الخارجية الموقوفة بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

من جانبها نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول حكومي ليبي قوله: “إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ناقش تطبيع العلاقات مع تل أبيب للمرة الأولى خلال اجتماع مع مدير وكالة المخابرات المركزية سي آي إيه وليام بيرنز الذي زار طرابلس يناير الماضي”.

وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه لأنه غير مصرح له بالحديث مع وسائل الإعلام، إن بيرنز اقترح أن تنضم حكومة الدبيبة إلى مجموعة الدول العربية الأربع التي طبعت العلاقات مع إسرائيل بموجب اتفاقيات أبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة في العام 2020.

وكشف المصدر أن الدبيبة أعطى موافقة مبدئية على الأمر، لكنه قال إنه يشعر بالقلق إزاء رد الفعل الشعبي العنيف في دولة معروفة بدعمها القضية الفلسطينية.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء، عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه القول إن الاجتماع الذي استضافته إيطاليا بين وزيرة الخارجية الموقوفة بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الأسبوع الماضي جرى الاتفاق عليه مسبقا على أعلى المستويات في ليبيا واستمر أكثر من ساعة.

أما صحيفة هارتس الإسرائيلية، أكدت أن الخارجية الإسرائيلية حذفت البيان العربي للقاء وزيرة الخارجية الموقوفة بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين؛ بناء على طلب من الجانب الليبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ‏خارجية حكومة الوحدة طلبت حذف البيان بعد ساعة من نشره على موقع الوزارة، لافتة إلى أن‏ الإعلان مثّل إشكالية لحكومة الدبيبة.

من جانبها قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش فرت إلى تركيا وأن مساعدتها “سالمين أسعد” تؤكد أن سفرها بسبب مخاوف على سلامتها.

وأثار لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، مع وزير خارجية إسرائيل، غضبا شعبيا داخل ليبيا، حيث تظاهر محتجون ليبيون، ليل الأحد أمام مبنى وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس. وندد المحتجون بعقد اللقاء في العاصمة الإيطالية روما، وطالبوا بإسقاط حكومة الوحدة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات المحتجين أمام مبنى الوزارة مطالبين بمحاسبة الوزيرة وبإسقاط حكومة الوحدة الوطنية التي اتهموها بالخيانة وبالفساد.

كما قالت مصادر إن محتجين تجمعوا أمام منزل رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة في منطقة النوفليين.

وخرجت مظاهرات غاضبة في طرابلس ومدن مصراتة والزاوية والزنتان وتاجوراء وصرمان وبني وليد. وأغلق المتظاهرون عدة طرق رئيسية وتم إحراق العجلات المطاطية وصور وزيرة الخارجية، والعلم الإسرائيلي.

وأوقف الدبيبة المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها على التحقيق. ودعا مجلس النواب أعضائه إلى جلسة طارئة اليوم الإثنين لمناقشة “الجريمة القانونية والأخلاقية المرتكبة في حق الشعب الليبي وثوابته الوطنية من خلال لقاء نجلاء المنقوش مع وزير خارجية العدو الصهيوني”.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية، إن ما حدث في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير معد مسبقا ولم يتضمن أي مباحثات أو مشاورات أو اتفاقات.