خلال زيارته سفارة فلسطين..الدبيبة يرفض ماقامت به المنقوش ويؤكد إقالتها

أخبارليبيا24

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة رفضه لما قامت به وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بلقائها وزير خارجية الكياني الإسرائيلي إيلي كوهين.

وأكد الدبيبة خلال زيارته لسفارة دولة فلسطين عن إقالتها من منصبها أن هذا الموقف لا يمثل حكومة دولة ليبيا وشعبها.

وأوضح رئيس الحكومة أن ليبيا تعتبر الجالية الفلسطينية المقيمة هم من أبناء ليبيا ويعاملون معاملة الليبيين.

وشدد الدبيبة على عمق العلاقات الفلسطينية الليبية وأن الشعب الليبي يقف بكل ما يملكه مع القضية الفلسطينية رافضا أي تطبيع مع دولة الاحتلال الصهيوني.

من جهته، أكد السفير الفلسطيني محمد رحال أن موقف ليبيا مشرف ومساند للثوابت الفلسطينية التي أقرتها القيادة الفلسطينية حتى إعلان دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

وأعرب رحال عن شكره لدولة ليبيا وشعبها بجميع مكوناته الشعبية والسياسية الذين أعلنوا رفضهم للتطبيع وأي لقاءات مع دولة الاحتلال الذين هبوا في مظاهرات شعبية عارمة عمت كل المدن الليبية وعبروا فيها عن دعمهم لفلسطين ولعدالة قضيتها.

وأكد السفير الفلسطيني أن دولة فلسطين وقياداتها منسجمة تماما مع قرارات القيادة الليبية بهذا الخصوص وتشكر شعب ليبيا وقيادته على هذه الوقفة التي تعكس عروبة القضية الفلسطينية لدى الشعوب العربية وخاصة الشعب الليبي الشقيق.