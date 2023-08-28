ثوار مصراتة يطالب بإسقاط حكومة الدبيبة وتشكيل حكومة تسييرية

أخبارليبيا24

طالب اتحاد ثوار مصراتة بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة وتشكيل حكومة تسييريه يشارك فيها كل مكونات الشعب.

وأكد الاتحاد في بيان له أنه غير معترف بحكومة الوحدة الوطنية وأن الحكومة لم تقم بالمهام المنوطة بها وهي الإعداد للانتخابات وصياغة الدستور.

ودعا اتحاد ثوار مصراتة إلى تشكيل حكومة تسييريه يشارك فيها كل مكونات الشعب الليبي وتكون ذات اختصاصات محددة لمدة زمنية معينة.

وطالب الاتحاد بمحاسبة كل من أخطا في حق الشعب الليبي كائنا من كان حتى ينال جزاءه ويكون عبرة لمن بعده.

وحمل اتحاد ثوار مصراتة كل الساسة الموجودين الآن المسؤولية على ما حدث ويمكن أن يحدث من اختراقات أمنية ومهزلة سياسية قد تزيد من تعقيد المشهد.

ولفت إلى أن التركيبة الموجودة اليوم على الساحة الليبية والمتمثلة في الجهات التشريعية والتنفيذية لا تمثل إرادة وطموح الشعب بل أنها تخدم مصالحهم الشخصية.

وأشار اتحاد ثوار مصراتة إلى أن هذه التركيبة مرتبطة بأجندات خارجية وأكبر مثال على ذلك العلاقة مع الكيان الإسرائيلي.