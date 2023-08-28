تكتّل إحياء ليبيا يُعلق على لقاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي

أخبار ليبيا 24

استنكر تكتّل إحياء ليبيا وبشدّة لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، ووزير الخارجية الإسرائيلي.

وقال التكتل: “يستنكر تكتّل إحياء ليبيا بشدّة ما تجرّأت عليه حكومة الدبيبة، من مخالفة لصريح القانون الليبي النافذ، والمجرّم لكل أنواع التّطبيع مع الكيان الصهيوني، وذلك بإجرائها لعدّة لقاءات ممنوعة بحكم القانون، مع مسؤولي وممثّلي ذلك الكيان المغتصب لأرض فلسطين ومقدّساتنا الإسلامية”.

واستهجن تكتّل إحياء ليبيا “إقدام حكومة الدبيبة على عقد اتفاقيات مع عدّة دول، تنازلت بموجبها عن قواعد وموانئ ومواقع عسكرية ليبية، وعن مقدّرات اقتصاديّة ليبيّة، دون أيّ صلاحيات بالخصوص، وبالمخالفة للإعلان الدستوري، وبنود اتفاق الصخيرات، واتفاق جنيف، رغم أنها حكومة تسيير أعمال فاقدة لثقة البرلمان، ولا تعبّر عن الإرادة الوطنيّة الليبيّة، ولذلك فإنّ إجراءات تلك الحكومة الفاقدة للشرعيّة هي والعدم سواء”.

وقال التكتل في ختام بيانه: “يحيّي تكتّل إحياء ليبيا الشّعب اللّيبي على وعيه وغيرته وهبّته دفاعا عن ثوابته الوطنيّة”.

وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، قرارا يقضي بإيقاف وزيرة الخارجية في حكومته، نجلاء المنقوش، احتياطيا عن العمل وإحالتها إلى التحقيق.

وبحسب المادة الثانية من القرار كلف الدبيبة فتح الله الزني وزير الشباب بتسيير العمل بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وجاء ذلك عقب ما تناقلته وسائل إعلام دولية بشأن لقاء وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي.