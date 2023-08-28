ترحيل 17 مهاجرًا مصريًا من طبرق إلى مصر

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قام جهاز الهجرة غير الشرعية في طبرق بترحيل 17 مهاجرًا مصريًا عبر منفذ إمساعد السلوم البري بينهم مصابين بأمراض معدية.

وأحال رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية في طبرق، اللواء إبراهيم محمد لربد، قائمة بأسماء المرحلين إلى مدير أمن أمساعد البري، لغرض ترحيلهم إلى مصر.

ويوم 08 أغسطس الجاري، رحل جهاز مكافحة الهجرة في طبرق، 46 مهاجرًا مصريًا إلى بلادهم، كما رحّل يوم 02 أغسطس 17 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة. وجنسيات المرحلين من الباكستان والسودان وجنوب السودان واليمن.

وفي الصف الأول من 203 رحّل جهاز مكافحة الهجرة في طبرق 2802 مهاجر من مختلف الجنسيات، بينهم مصابين بالتهاب الكبد والإيدز.