تراجع مخزون سدود المياه في المغرب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أظهرت بيانات حكومية مغربية، تراجع مخزون السدود الكبرى من المياه بحلول 25 أغسطس إلى 4.42 مليار متر مكعب، بنسبة ملء 27.5%.

وقالت الحكومة إن هذا المستوى يأتي بالمقارنة مع مخزون المياه في 25 يوليو والذي بلغ 4.79 مليار متر مكعب، بنسبة ملء 29.8%، حيثُ تُعد نسبة الملء في أغسطس الحالي هي الأعلى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وفي سياقٍ منفصل.. سجل التضخم في المغرب خلال شهر يوليو الماضي 4.9 بالمائة، وهو أدنى مستوى يسجله منذ 17 شهراً

وفي الأثناء.. بلغ عجز الميزانية في المغرب قرابة 29.2 مليار درهم، أي ما يُعادل 2.93 مليار دولار منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي.

وبحسب بيانات الحكومة المغربية، ارتفعت الإيرادات في الأشهر السبعة الأولى من العام بنحو 5.9% على أساس سنوي إلى 182.3 مليار درهم، في حين بلغت المصروفات 211.5 مليار درهم بزيادة 7% وفقًا للبيانات الحكومية.

وفي سياقٍ منفصل.. حققت إيرادات السياحة في المغرب صعودًا بنسبة 68.9% خلال النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي، مسجلةً 4.8 مليار دولار.

وبحسب بيانات حكومية، تخطت هذه الإيرادات، إيرادات النصف الأول من عام 2019، قبل الجائحة، عندما سجلت 3.4 مليار دولار.