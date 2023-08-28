بلدية مصراتة: نرفض أي تعامل مع الكيان الصهيوني

أخبار ليبيا 24

قال المجلس البلدي مصراتة إن لقاء وزير الخارجية بحكومة الوحدة، بما يسمى وزير خارجية الكيان الصهيوني في الأيام الماضية، يشكل سابقة خطيرة حول الموقف الليبي تجاه القضية الفلسطينية العادلة، التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد في سبيل إرجاع الحق المسلوب لأهله واستعادة القدس الشريف.

ورفض المجلس البلدي مصراتة ومجلس الحكماء والأعيان ببلدية مصراتة أي تعامل مع الكيان الصهيوني.

واستنكر المجلس في بيان، ما قامت به وزيرة الخارجية، مؤكدًا تأييد ما قام به رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة من إحالتها إلى التحقيق وإيقافها عن العمل. وشدد على حكومة الوحدة بعدم المساس بالقيم والثوابت الوطنية تحت أي ظرف كان.

وتسبب لقاء المنقوش مع وزير خارجية إسرائيل في غليان وسط الشارع الليبي حيث طالب محتجون، بإسقاط حكومة الوحدة، تعبيرًا عن رفضهم القاطع للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد المحتجون في عدة مدن ليبية بمحاكمة وزيرة الخارجية وإسقاط حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.