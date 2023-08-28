بعيو: على كل وطني ليبي أن يؤيّد عمليات الجيش في الجنوب ويساند أحرار الزنتان لرفض الاحتلال التركي

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علق رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو على عمليات القيادة العامة للجيش الوطني الليبي في الجنوب.

وقال بعيو في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”على كل وطني ليبي أن يؤيّد ويناصر عمليات القيادة العامة للجيش الوطني الليبي لحماية تراب الوطن وحدوده الجنوبية”.

ودعا رئيس المؤسسة كل وطني ليبي :”أن يساند أحرار الزنتان في موقفهم الرافض للاحتلال التركي لقاعدة الوطية”.

وشدد بعيو كذلك على كل وطني ليبي :”أن يعمل بكل الوسائل لإسقاط عصابة الدبيبات وتخليص ليبيا من شرّهم وخياناتهم”.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة، أعلنت الجمعة، إطلاق عملية عسكرية موسعة على الحدود مع تشاد.

وأوضحت القيادة في بيان نشره الناطق باسم القائد العام، اللواء أحمد المسماري، أن أطلاق العملية “نظراً لما تمر به منطقتنا والإقليم في نطاق دول جنوب الصحراء والساحل من توترات سياسية وأمنية واسعة طيلة الأشهر الماضية مما أسهم في هشاشة الوضع في تلك الدول وضعف قدرتها على التحكم والسيطرة على حدودها البرية مما ساعد في تحرك خلايا من الجماعات الإرهابية والإجرامية بشكل واضح.

وقالت القيادة في تعليق عن إطلاق العملية العسكرية إن “ذلك من منطلق واجبنا القانوني والوطني في حماية بلادنا وشعبنا ومقدراته الاقتصادية والتنموية والحفاظ على حالة الاستقرار والأمن في الجنوب الليبي كافة”.