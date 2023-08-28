المشري يتهم مجلس الدولة بإعطاء شهادة براءة للدبيبة حول لقاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي

أخبار ليبيا 24

اتهم، رئيس مجلس الدولة الأسبق، خالد المشري، إن بيان المجلس الأعلى للدولة بشأن لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، مع وزير خارجية إسرائيل، يحاول أن يعطي شهادة براءة وغفران لرئيس الحكومة من الجريمة الكبرى التي ارتكبتها حكومته.

وقال المشتري، عبر موقع “إكس” إن “البيان الهزيل الصادر باسم المجلس الأعلى للدولة يحاول أن يعطي شهادة براءة وغفران لرئيس الحكومة من الجريمة الكبرى التي ارتكبتها حكومته”.

وأضاف المشري، أن نجلاء المنقوش ما كانت أن تلتقي بوزير خارجية الكيان الصهيوني بدون التنسيق مع رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة.

وقال المشري، إن “رئيس الحكومة حاول أن يبرر هذا اللقاء، ورئيس المجلس الأعلى للدولة حاول أن يعطيه شهادة البراءة”.

وأضاف، أن “هذا البيان لا يمثل سوى رئيس المجلس، كونه صدر بالمخالفة للمادة 115 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أن البيانات العاجلة للمجلس، يتولى مكتب الرئاسة بالتشاور مع رؤساء اللجان بالمجلس اصدارها، وهو ما لم يحدث”.