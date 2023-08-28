العرادي: من أشار على المنقوش بلقاء (العار) أراد إسقاطها وحكومتها

28 أغسطس، 2023 11:17 م
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عبدالرزاق العرادي
عبدالرزاق العرادي

أخبارليبيا24

علق عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي عبدالرزاق العرادي على حادثة لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقش مع نظيرها وزير خارجية الكيان الإسرائيلي إيلي كوهين.

وقال العرادي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”من أشار على المنقوش بلقاء العار أراد إسقاطها وإسقاط حكومتها”.

وأضاف عضو ملتقى الحوار السياسي :”ليبيا داعمة للحق الفلسطيني وترفض الكيان الصهيوني والتطبيع معه”.

وأكد العرادي :”كل الكيانات السياسية وكل إنسان ليبي وكل الثوار في امتحان عسير، وعندَ الامتحانِ يُكرمُ المرءُ أو يُهان”.

وختم عضو ملتقى الحوار السياسي تغريدته بالقول :”كمواطن ليبي أرفض وأدين لقاء العار”.

وكانت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش قد التقت نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا الامر الذي أثار سخطًا وغضبًا واسعًا على المستويين الشعبي والسياسي.

28 أغسطس، 2023 11:17 م
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