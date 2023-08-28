الثالثة خلال شهر.. الأردن يطيح بطائرة مسيرة سورية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تمكنتْ القوات المسلحة الأردنية، من إسقاط طائرة مسيَّرة دخلت الأردن عبر الأراضي السورية بطريقة غير مشروعة.

القوات المسلحة الأردنية، قالت إن «قوات حرس الحدود، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيّرة من دون طيار، الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وجرى إسقاطها داخل الأراضي الأردنية» بحسب البيان.

وفي وقتٍ سابق.. تمكن الجيش من إسقاط طائرة مسيَّرة قادمة من سوريا على متنها مواد متفجرة.

وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا» كشفتْ عن مصادر عسكرية مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلّحة الأردنية – الجيش العربي: «إن قوات حرس الحدود، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيّرة دون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية» وفقًا للوكالة.

وفي وقتٍ سابق.. أسقط الجيش الأردني، طائرة مسيّرة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية محمّلة بمواد مخدرة.

القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قالت في بيانٍ إن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت ظهر اليوم، على إحدى واجهاتها، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة.