البرهان: «الجيش لن يضع يده مع من خان الشعب السوداني»

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أوضح قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أن خروجه من مقر القيادة العسكرية لزيارة بورتسودان لأول مرة، لم يكن باتفاق سياسي أو صفقة.

جاء ذلك خلال كلمةٍ له خلال زيارة إلى قاعدة فلامنغو البحرية العسكرية، وقال البرهان في كلمة: إن «خروجي من الخرطوم جاء بترتيبات من الجيش السوداني وليس صفقة كما يروج البعض، وأي شخص يتحدث عن صفقة فهو موهوم في رأسه، مشيرًا إلى أنه لا يضع يده في أي جهة خائنة بالشعب السوداني» وفق قوله.

وفي سياقٍ ذي صلة.. كشفت منظمة الهجرة الدولية أن حوالي 3 ملايين فرد نزحوا جراء الصراع في السودان.

المنظمة الدولية؛ قالت إن عدد النازحين، منذ اندلاع الصراع بالسودان في 15 أبريل الماضي، يفوق عدد النازحين المسجل على مدار الأعوام الأربعة الماضية، مشيرةً إلى فرار 926,841 شخصاً فرّوا إلى بلدان مجاورة للسودان.

وفي سياقٍ ذي صلة؛ قالت منظمة الصحة العالمية، إن ثلثي المستشفيات في السودان خرجت عن الخدمة بسبب الصراع الدائر هناك.

وبحسب بيان المنظمة؛ خلفت ثلاثة أشهر من الصراع وضعا تواجه فيه البلاد أزمة إنسانية كارثية امتدت إلى ستة بلدان عبر إقليمين من أقاليم المنظمة؛ إذ يحتاج 24 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية، منهم 6.‏2 مليون نازح داخلي في حين اضطر 757 ألف آخرون إلى الفرار عبر الحدود سعيا وراء سلامتهم