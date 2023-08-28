افحيمة يطالب النائب العام بفتح تحقيق بشأن لقاء المنقوش ووزير الخارجية الإسرائيلي

أخبار ليبيا 24

استنكر عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، بشدة اللقاء الذي وصفه بـ “المشبوه”، ما تناقلته وسائل إعلام دولية بشأن لقاء وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي.

وقال افحيمة: “نستنكر وبشدة اللقاء الذي أعلنت عنه خارجية العدو الصهيوني والذي قالت إنه ضم وزير خارجيتها مع وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية”.

وطالب افحيمة النائب العام بالتحقيق في هذا الخرق للقانون الليبي خصوصا قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957 و تعديله بالقانون رقم 7 لسنة 1962.

وأضاف افحيمة: “إن القضية الفلسطينية هي جزء لا يتجزأ من ثوابتنا الوطنية ولا يمكن التفريط ولا المساومة ولا التنازل عنها باي حال من الاحوال ومهما كانت الظروف..وستبقى زهرة المدائن بهية المساكن مدينة الصلاة.. العاصمة الأبدية لفلسطين العربية”.

وفي وقت سابق، اليوم الأحد، رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق، خالد المشري، على أنباء لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، ووزير الخارجية الإسرائيلي.

واعتبر المشري، أن حكومة الوحدة الوطنية تخطت كل الخطوط الممنوعة والمحظورة وأصبح من الواجب إسقاطها، وذلك ردًا على أنباء لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، ووزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، الذي كشف تفاصيله موقع “i24” العبري، اليوم الأحد.

وقال المشري في بيان عبر صفحته بـ فيسبوك: “مع تواتر الأنباء التي تفيد بلقاء وزيرة الخارجية لحكومة الوحدة الوطنية مع وزير خارجية دولة الاحتلال، ومع وجود معلومات تشير إلى وجود لقاءات سابقة من قبل مسؤولين في هذه الحكومة وزياراتهم للأراضي الفلسطينية المحتلة، وبذلك تكون هذه الحكومة قد تجاوزت كل الخطوط الممنوعة والمحظورة الدينية والوطنية والقانونية، وأصبح من الواجب إسقاطها”.

وشهدت مدينة الزاوية غربي طرابلس، اليوم الأحد، احتجاج عدد من المواطنين بسبب لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، ووزير الخارجية الإسرائيلي.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إحراق المحتجين العلم الإسرائيلي.

كما شهدت مدينة تاجوراء شرقي طرابلس، اليوم الأحد، احتجاج عدد من المواطنين على خلفية لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، ووزير الخارجية الإسرائيلي.

وقال موقع “i24” العبري، اليوم الأحد، إن لقاء المنقوش وكوهين جرى في العاصمة روما، وجاء بهدف دراسة إمكانات التعاون وبناء علاقات بين البلدين والحفاظ على التراث اليهودي الليبي.

ونقل الموقع العبري عن وزير الخارجية الإسرائيلي قوله في بيان إن الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، هو خطوة أولى في العلاقات بين إسرائيل وليبيا، وأضاف أن حجم ليبيا وموقعها الاستراتيجي يمنح العلاقات معها أهمية عظيمة وإمكانات هائلة لدولة إسرائيل.