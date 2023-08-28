استطلاع | غالبية الآراء المشاركة أكدت أن المشوار الطويل سيظفر ببطاقة التأهل على حساب إنيمبا

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

عاد نادي الأهلي بنغازي بورقة الترشح للدور المقبل من ميدان مضيفه نادي أنيمبا النيجيري، وذلك بعد التعادل بدون أهداف مستفيداً من فوزه ذهاباً في ملعب شهداء بنينا .

وبهذا الفوز ضرب الأهلي موعداً مع نادي ريال بامكو المالي في دور 32 من دوري أبطال أفريقيا.

ممثل ليبيا الأهلي دخل المقابلة التي جرت على أرضية ملعب أبا، وتوسطها الحكم الكونغولي ميسي جيسي نكونكو، بأفضلية الفوز في لقاء مواجهة الذهاب.

وهنأ وزير الرياضة بحكومة الوحدة عبد الشفيع الجويفي إدارة وجماهير نادي الأهلي بنغازي بمناسبة تأهل فريقه للدور 32 من دوري أبطال إفريقيا على حساب مستضيفه .

وكانت بعثة فريق كرة القدم بالنادي، قد وصلت الجمعة الماضية، إلى نيجيريا لمواجهة أنيمبا، ضمن إياب الدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأدى فريق الأهلي بنغازي، السبت، مرانه على ملعب أنيمبا الدولي الذي أقيمت عليه المباراة والذي يتسع إلى 25 ألف متفرج.

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” وتطبيق إكس “تويتر” سابقا. يقول: “برأيك هل يحقق فريق المشوار الطويل الفوز أو التعادل في موقعة أنيمبا النيجيري ويظفر بورقة التأهل من خارج الديار؟”.

الرأي العام

غالبية الآراء المشاركة أكدت أن فريق المشوار الطويل سيظفر بورقة التأهل إلى دور 32 من دوري أبطال أفريقيا.

وتوقع ما نسبته 66.7 % أن فريق المشوار الطويل سيظفر بورقة التأهل إلى دور 32 من دوري أبطال أفريقيا، في حين توقع ما نسبته 33.3 % أن الأهلي لن يظفر بروقة التأهل.

#أخبارليبيا24 | #ليبيا | #استفتاء| برأيك هل يحقق فريق المشوار الطويل الفوز أو التعادل في موقعة أنيمبا النيجيري ويظفر بورقة التأهل من خارج الديار؟ — أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) August 26, 2023

التأهل على حساب إنيمبا

تمنى المشارك، ابراهيم احمد، التوفيق للنادي الأهلي، متوقعا بأنه سيظفر بورقة التأهل إلى دور 32 من دوري أبطال أفريقيا على حساب إنيمبا.

وكان رأي المشارك، محمد إبراهيم، مطابق للرأي السابق حيث أنه توقع فوز الأهلي وترحشه على حساب إنيمبا.

أما المشارك، زايد جبران، توقع أن الأهلي بنغازي لن يظفر بروقة التأهل وسيكون خارج السباق، وفق تعبيره.

الخسارة بهدفين ستكون مرضية

وكان رأي المشاركين، Arafat Almornage، و المصباحي الترهوني، متطابقين حيث قال الأول أن الترشح صعب، في حين توقع الثاني أن الأهلي إذا خسر بهدفين دون رد ستكون نتيجة مرضية على حد تعبيره.