اتفاق إيراني – عراقي لنزع سلاح الأحزاب الكردية المعارضة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

توصلتا إيران والعراق إلى اتفاق لنزع سلاح الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة في إقليم كردستان العراق.

وزارة الخارجية الإيرانية؛ أوضحت أن الأسلحة سيتم نقلها إلى أماكن أخرى الشهر المقبل، وجاء في بيان الخارجية: «إيران والعراق توصلا إلى اتفاق يلتزم بموجبه العراق بنزع سلاح المسلحين الانفصاليين والجماعات الإرهابية الموجودة على أراضيه وإغلاق قواعدها ونقلها إلى أماكن أخرى قبل 19 سبتمبر المقبل».

وفي سياقٍ منفصل.. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، استمرار تخصيب بلاده لليورانيوم على أساس إطار العمل الذي وضعه البرلمان الإيراني.

إسلامي؛ قال: تخصيبنا النووي مستمر على أساس قانون إطار العمل الاستراتيجي وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

جاء ذلك عندما سُئل عن تقارير عن إبطاء طهران تخصيبها لليورانيوم بنسبة نقاء 60 بالمئة، وفق الوكالة.

وفي سياقٍ منفصل.. شدّد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، على نية بلاده في تطوير العلاقات مع الجزائر في جلّ الملفات.

تصريحات عبد اللهيان جاء خلال لقائه رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي، وذلك لمناقشة القضايا المشتركة، وتعزيز وتطوير التعاون بين البلدين بما في ذلك في مجال الدبلوماسية البرلمانية، بحسب سبوتنيك.