أخبار ليبيا 24 تتحصل على أبرز تسريبات جلسة البرلمان اليوم من مصادر برلمانية مُطلعة

أخبار ليبيا 24

تحصلت أخبار ليبيا 24 على أبرز تسريبات جلسة البرلمان الطارئة المقررة اليوم الإثنين، بشأن مناقشة تداعيات لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، بوزير خارجية الكيان الإسرائيلي، إيلي كوهين.

وأكدت مصادر برلمانية مُطلعة لـ أخبار ليبيا 24 أن الجلسة ستبدأ بعد قليل بحضور رئيس المجلس ونائبيه، لافتة إلى أن مشاورات مكثفة جرت صباح اليوم تبلور عنها مقترحات منها التذكير بأن الدبيبة وحكومته فاقدة للثقة وللشرعية، وأن جميع إجراءاتهم هي والعدم سواء.

وبحسب ذات المصادر سيتم خلال الجلسة تجريم الدبيبة والمنقوش، وكل حكومته وأعوانه ممن تورط في مخالفة القانون الليبي بالمقاطعة ضد الكيان الصهيوني. وعدم السماح للدبيبة في حصر العقوبة في وزيرته التي أرسلها هو.

وأوضحت المصادر البرلمانية أن الجلسة ستطالب بملاحقة الدبيبة وأعوانه جنائيا، بحيث تسجل ضدهم أحكام جنائية تمنعهم من تولي أي منصب تنفيذي أو رئاسي في المستقبل.

وأيضا التشاور مع المجلس الرئاسي كاملا، ومع مجلس الدولة والقيادة العامة والقوى الفاعلة غربا، لإعلان حالة الطوارئ حسب قوانين الطوارئ.

كما سيتم اختيار شخصية وسطية موثوقة، بالتواصل بين الجهات المذكورة، وتكليفه بتشكيل حكومة طوارئ ورئاستها.