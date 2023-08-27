وصول تعزيزات طبية لمستشفى أم الأرانب القروي

أخبار ليبيا 24

وصلت أمس إلى مستشفى أم الأرانب القروي تعزيزات طبية من مركز سبها الطبي وجهاز الإسعاف والطواري فرع المنطقة الجنوبية، وكذلك جهاز طب الطوارئ وذلك في ظل الظروف تمر بها المنطقة.

وكان في استقبالها مدير عام المستشفى ومدير مكتب عميد البلدية ومختار المحلة ومدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بالبلدية، مشيدين بروح التعاون بين المرافق الصحية بما يخدم أهالي المنطقة.

وكان وزير الصحة بالحكومة الليبية، عثمان عبد الجليل، أصدر قرارا بتشكيل لجنة طوارئ بالمنطقة الجنوبية الغربية تختص بحصر الاحتياجات الضرورية من أدوية طوارئ ومستلزمات طبية لمستشفى أم الأرانب القروي ومستشفى تراغن العام ومركز سبها الطبي.

وأسند القرار، للجنة صلاحيات تقدير أي مستشفيات أخرى ترى ضرورة تجهيزها وإحالة هذه الاحتياجات إلى الوزارة بشكل عاجل لتوفيرها.

وأوصى القرار برفع مستوى الاستعداد في كافة المرافق الصحية في المنطقة الجنوبية وخاصة مستشفى أم الأرانب القروي ومستشفى تراغن العام ومركز سبها الطبي وحصر الاحتياجات من سيارات الإسعاف، بالإضافة إلى إعداد فرق طبية متخصصة بالسرعة الممكنة لتكون جاهزة للعمل عند حدوث أي طارئ لمساندة القوات المسلحة والعمل أيضا على تشكيل مستشفى ميداني إذا دعت الحاجة إليه.

وكانت الحكومة الليبية أكدت في بيان لها الجمعة أن العمليات العسكرية التي يشهدها الجنوب الليبي هذه الأيام تهدف لتطهير مناطق فزان من العصابات الأجنبية المدعومة من بعض ضعاف النفوس في الداخل .