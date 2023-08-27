مباحثات إيطالية مصرية حول الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

ناقش وزير الخارجية المصري، سامح شكري، رفقة نظيره الإيطالي، أنطونيو تاياني، آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا والأزمة في النيجر.

المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد؛ أوضح أن شكري أطلعَ خلال اتصال هاتفي نظيره الإيطالي على رؤية مصر بشأن تطورات الوضع السياسي والأمني، وسبل دعم المسارات والحلول الليبية التي تكفل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقتٍ ممكن.

وفي ختام التشاور.. اتفق الطرفان المصري والإيطالي على ضرورة مواصلة التشاور عن قرب خلال المرحلة القادمة، وعقد لقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر سبتمبر القادم، بحسب المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد.