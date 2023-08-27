قوات الأمن تعلن السيطرة على مقر الأمن العام بالشرقية وتسليمه للدعم المركزي

27 أغسطس، 2023 1:19 ص
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مقر الأمن العام بالشرقية
مقر الأمن العام بالشرقية

أخبار ليبيا 24

أعلنت مديرية أمن سبها السيطرة على مقر الأمن العام ببلدية الشرقية الكائن بقرية أم الأرانب وتسليمه للإدارة العامة للدعم المركزي فرع سبها.

وأكدت مديرية أمن سبها عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” اليوم السبت أن خارجين عن القانون كانوا قد استولوا على المقر لمدة عشر سنوات قبل أن تتمكن القوات الأمنية التابعة لغرفة العمليات الأمنية بالمنطقة الجنوبية من تحريره.

وأشارت مديرية أمن سبها أن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية بالحكومة الليبية أسامة حماد بشأن فرض الأمن بالجنوب الليبي.

كما أكدت مديرية أمن سبها تمركز جميع الدوريات التابعة لمديرية أمن سبها والدعم المركزي فرع سبها داخل بلدية أم الأرنب لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ومساندة القوات الجيش لتأمين الحدود في الجنوب الليبي.

يذكر أن هذا المقر تم الاستيلاء عليه في السابق من قبل بعض الخارجين عن القانون.

27 أغسطس، 2023 1:19 ص
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