عدل الحكومة الليبية: العملية العسكرية في الجنوب جاءت لتطهير الحدود من العصابات الأجنبية

أخبار ليبيا 24

قالت وزارة العدل بالحكومة الليبية، إن العملية العسكرية في الجنوب جاءت لتطهير الحدود الجنوبية من العصابات الأجنبية المدعومة من بعض ضعاف النفوس في الداخل، مشيرة إلى أن الوزارات كافة في حالة متابعة مستمرة وعلى مدى الساعة، لمواكبة العمليات العسكرية، وصولا لتحقيق النتائج المرجوة.

وأكدت الوزارة، اليوم الأحد، تأييد الحكومة للعملية العسكرية للقوات المسلحة العربية الليبية، لافتة إلى أن نخبة من القوات المسلحة البرية والجوية تنفذ مهاما دقيقة للتأمين، وإخراج بعض المحسوبين على المعارضة التشادية.

وأضافت الوزارة: “العملية العسكرية تتعامل مع الوضع الأمني الهش في بعض دول الجوار، وما يشكله من تهديد للدولة، والحكومة ستقدم كامل الدعم لإتمام المهام العسكرية من أجل الحفاظ على إقليم الدولة الليبية من التحديات والاعتداءات الخارجية، وحماية مقدرات الشعب”.

وقالت الوزارة إن الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد تهيب بوزارة الداخلية رفع درجة الاستعداد، وحفظ الأمن داخل المدن، ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار من قِبل العصابات الإجرامية.

وأطلقت القيادة العامة للقوات المسلحة يوم الجمعة الماضية عملية عسكرية في الجنوب الليبي قرب الحدود مع تشاد.