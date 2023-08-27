حماد يصدر تعليماته الفورية بفتح معبر أمساعد لمدّة 24 ساعة

أخبار ليبيا 24

اطّلع رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية أسامة حمّاد، اليوم الأحد، على الأوضاع العامة والأمنية والخدمية بمعبر أمساعد الحدودي.

وعقد الرئيس والوفد المُرافق له عددًا من الاجتماعات بمسؤولي القطاعات والبلدية والمنفذ الحدودي؛ لمناقشة الإشكالات والعراقيل التي تواجه سير العمل.

واِلتقى حماد خلال الزيارة عددًا من المسافرين وسائقي الشاحنات القاصدين كلا البلدَين، حيث استمع لمعاناتهم من عين المكان، متعهدًا بمعالجة هذا الأمر خاصة وأن الحكومة الليبية تحرص على الاستجابة لمُناشدات المُواطنين والوقوف عليها عن كثب.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته الفورية بفتح معبر أمساعد الحدودي لمدّة 24 ساعة؛ من أجل عبُور المُسافرين وشاحنات البضائع والسائقين العالقين في المنفذ مُنذ أيام، وذلك اِضطلاعًا من الحكومة الليبية بمسؤولياتها وواجبها الإنساني.

ورافق حماد في زيارته رئيس أركان الوحدات الأمنية بالقوات المسلّحة عميد ركن خالد حفتر، ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء سليمان العبار، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاِستقرار حاتم العريبي.