ترحيب بعودة ليبيا لدورها الريادي في أفريقيا..الكوني يناقش الأوضاع في القارة الأفريقية

27 أغسطس، 2023 2:17 م
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أخبارليبيا24

ناقش النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، في اجتماعاته مع عدد من القادة ورؤساء الوفود المشاركين في قمة بريكس بجنوب أفريقيا الأوضاع في القارة الأفريقية.

وبحث الكوني خلال اللقاء في جوهانزبرج دعم الاستقرار في المنطقة، وفي ليبيا، وآفاق التعاون المشترك.

ورحب عدد من روساء الوفود، بعودة ليبيا إلى دورها القيادي في قلب القارة الأفريقية، ما رسم الرسالة الأقوى التي توجت مشاركة الكوني في هذه القمة العالمية المهمة.

27 أغسطس، 2023 2:17 م
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