انفجار قوي يهزّ قاعدة عسكرية تركية في حلب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أدى هجوم صاروخي إلى انفجار قوي قاعدة عسكرية تركية في الريف الشمالي لمحافظة حلب شمال سوريا.

المرصد السوري لحقوق الإنسان؛ أوضح أن القاعدة المستهدفة تقع في قرية العيون شرق مدينة مارع، وأصاب الهجوم متفجرات داخل القاعدة العسكرية التركية، بحسب المرصد.

وفي وقتٍ سابق… لقي خمسة من أفراد قوات النظام السوري، حتفهم، بينما أصيب أكثر من 20 شخصًا آخرون؛ إثر هجوم إرهابي نفذه فصيل «أنصار التوحيد» المتشدد في ريف إدلب الجنوبي.

المرصد السوري لحقوق الإنسان؛ أوضح أن عناصر الفصيل نفذوا ما أسماعُ بالعملية الانغماسية ضد مواقع لقوات النظام والمسلحين الموالين لها على محور الملاجة بريف إدلب الجنوبي.

وفي التفاصيل، أضاف المرصد أن الهجوم بدأ بتفجير نفق من قبل أنصار التوحيد، تبعه هجوم لمقاتلي الفصيل، واشتباكات عنيفة مع قوات النظام، وفقَ قوله.

وفي سياقٍ ذي صلة؛ قُتل جنديين من الجيش السوري، بينما أصيب أربعة آخرون إثر قصف مدفعي تركي في حلب بشمال سوريا.

المرصد أكد أنّ القصف التركي استهدف نقطة عسكرية تابعة للجيش السوري بريف منبج شرق حلب، ورجّح أن يزداد عدد القتلى بسبب وجود إصابات خطيرة، بحسب المرصد.