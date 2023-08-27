الهند والمزيد من القيود على صادرات الأرز

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت الهند فرضها المزيد من القيود على شحنات الأرز؛ وذلك بُغية ضمان الأمن الغذائي، حسب ما أعلنته.

حيثُ فرضت الحكومة ضريبة تصدير بنسبة 20% على الأرز بأثر فوري، بحسب إخطار صادر عن وزارة المالية، ومن المقرر أن تزيد هذه الخطوة من الضغط على الإمدادات العالمية من الحبوب.

وفي الأثناء.. تسعى الحكومة لفرض حظرٍ على تصدير المعادن النادرة، ضمن سلسة من المحظورات التي منعت تصديرها خارج البلاد بسبب أزمة الغذاء والمناخ العالميتين.

وتخطط الحكومة الهندية لحظر تصدير معادن الليثيوم والبريليوم والتنتالوم، وذلك بسبب أهمية تلك المعادن في تشغيل قطاعات حيوية للأمن القومي والتقدم التكنولوجي، وفق بيانها.

وفي وقتٍ سابق.. تأثرت الأسواق العالمية بقرار تقييد الهند بعض صادرات الأرز للسيطرة على الأسعار المحلية، وسط مخاوف من أن يطال السكر التقييد أيضًا.

وبحسب رويترز؛ يعتمد العالم بشكل كبير على صادرات السكر من الهند وسط تقلص الإمدادات العالمية، في ظل تفاوت هطول الأمطار عبر المناطق الزراعية في الهند والذي أثر في انخفاض إنتاج السكر، بحسب الوكالة.

وفي وقتٍ سابق.. توقعت وكالة بلومبيرغ أن تشهد أسعار الأرز ارتفاعًا ملموسًا على مستوى العالم، إذا قررت الهند فرض حظرٍ على تصديره