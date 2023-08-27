النايض يتواصل مع أطراف دولية وإقليمية لتأكيد المسار إلى الانتخابات الرئاسيّة البرلمانية

أخبار ليبيا 24

قام عارف النايض، رئيس تكتّل إحياء ليبيا، بمجموعة من الاتّصالات السياسية، والإقليميّة، والدّوليّة بخصوص تأكيد، وتفعيل، وتعجيل الإجماع على المسار إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية .

وبحث النايض خلال الاتصالات استكمال (لجنة 6+6) -المحصّنّة دستوريّا- أعمالها بشكل عاجل، وأخذها بعين الاعتبار الملاحظات الفنية للبعثة الأممية، ومفوضية الانتخابات، ومجلس النواب، ومجلس الدولة، وتقديمها مقرراتها النّهائية، والملزمة (حسب التّعديل 13 للإعلان الدستوري)، إلى رئاسة مجلس النواب لإصدارها، دون الحاجة إلى جلسة.

كما ناقش رئيس تكتل إحياء ليبيا الشروع في تطبيق إجراءات تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، فور إصدار مقرّرات (لجنة 6+6)، وفتح باب الترشح لرئاسة حكومة تصريف أعمال جديدة، يتركز عملها على إعداد وتنفيذ انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، عاجلة، ونزيهة.

وشدد النايض على ضرورة التوضيح والدعم الإعلامي للإجماع على هذه الخطوات، والذي صار جليا في آخر جلسة لمجلس الأمن بخصوص ليبيا، في مواجهة التضليل الإعلامي الممنهج، الذي يدلس التصريحات الأممية، ويوحي كذبا بإتمام صفقات مصلحيّة مختلفة لإطالة عمر الحكومة فاقدة الثّقة والمصداقيّة، والتي أخلّت بجميع تعهداتها في جنيف، واعتبرتها تعهّدات “أخلاقيّة فقط”، مع أنّها تعهدات أخلاقية وقانونية ملزمة، بموجب القانون الليبي والقانون الدولي، وحزمة من قرارات مجلس الأمن النّافذة.

وقدم تكتّل إحياء ليبيا بخالص الشّكر والتّقدير لكافة القوى الوطنية والإقليمية والدولية على إجماعهم وإصرارها على هذه الخطوات، وبخاصة القوى الوطنيّة الرافضة لبيع الذمم والوطن، والمصرّة بإخلاص على المسار نحو الانتخابات الرّئاسيّة والبرلمانيّة المتزامنة والنّزيهة، دون تسويف أو مماطلة.

ونوه التكتل إلى أنه مستمر في التشاور المكثف مع كل الوطنيين في كل مدن ليبيا، والتنسيق معهم لإنفاذ إرادتهم، من خلال الاستحقاقات الانتخابية، المصدر الوحيد للشرعية الحقيقية في بلادنا.