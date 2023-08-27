النائب العام: نيابة شمال طرابلس باشرت التحقيق في واقعة شروع زوج في قتل زوجته

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أكد مكتب النائب العام أن نيابة شمال طرابلس الابتدائية باشرت التحقيق في واقعة الشروع في قتل اِمْرَأَة في محيط قرية المغرب العربي.

وأضاف المكتب أنه إثر ‏تلقي نبأ جريمة شروع (ع .ر) في قتل زوجته (أ. ع) سجل المحقق ما بَدَا له من ملاحظات حول المضاعفات الناجمة عن إصابة المجني عليها بعيارين نارين في رأسها.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن المحقق انتقل إلى محل الواقعة وعاينه؛ وتحفظ على ما يفيد التحقيق.

وأكد المكتب أن هذا البحث ارتبط ببحث آخر كان محله واقعة وفاة المتهم ( ع . ر ) فَوْر مداهمة محل إقامته لفرض تدبير القبض عليه فانتقل المحقق إلى حيث جثمان المتوفى؛ ودون ما أسفرت عنه مناظرة الجثة.

وذكر المكتب أن المحقق أخذ في تقصي الأسباب المؤدية إلى استعمال الأسلحة؛ بفحص محل الواقعة؛ وطلب من رأى فائدة سماع أقوالهم لاستجلاء حقيقة الواقع.