النائب العام: نيابة شمال طرابلس باشرت التحقيق في واقعة شروع زوج في قتل زوجته

27 أغسطس، 2023 8:40 ص
3
مكتب النائب العام
مكتب النائب العام

أخبارليبيا24

أكد مكتب النائب العام أن نيابة شمال طرابلس الابتدائية باشرت التحقيق في واقعة الشروع في قتل اِمْرَأَة في محيط قرية المغرب العربي.

وأضاف المكتب أنه إثر ‏تلقي نبأ جريمة شروع (ع .ر) في قتل زوجته (أ. ع) سجل المحقق ما بَدَا له من ملاحظات حول المضاعفات الناجمة عن إصابة المجني عليها بعيارين نارين في رأسها.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن المحقق انتقل إلى محل الواقعة وعاينه؛ وتحفظ على ما يفيد التحقيق.

وأكد المكتب أن هذا البحث ارتبط ببحث آخر كان محله واقعة وفاة المتهم ( ع . ر ) فَوْر مداهمة محل إقامته لفرض تدبير القبض عليه فانتقل المحقق إلى حيث جثمان المتوفى؛ ودون ما أسفرت عنه مناظرة الجثة.

وذكر المكتب أن المحقق أخذ في تقصي الأسباب المؤدية إلى استعمال الأسلحة؛ بفحص محل الواقعة؛ وطلب من رأى فائدة سماع أقوالهم لاستجلاء حقيقة الواقع.

27 أغسطس، 2023 8:40 ص
3

المزيد من الأخبار

أمن بنغازي: شرطة الصابري تضبط شخصًا صادر بحقه أمر ضبط في ثلاث وقائع

27 أغسطس، 2023 9:23 ص
مقر الأمن العام بالشرقية

قوات الأمن تعلن السيطرة على مقر الأمن العام بالشرقية وتسليمه للدعم المركزي

27 أغسطس، 2023 1:19 ص
عبد الرحيم الرميح

مقتل أحد أبرز مهربين البشر والوقود على يد الأجهزة الأمنية في طرابلس

26 أغسطس، 2023 10:40 م
عثمان عبد الجليل

لمساندة القوات المسلحة .. عبد الجليل يشكل لجنة طوارئ صحية خاصة بالمنطقة الجنوبية الغربية

26 أغسطس، 2023 10:28 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى