الكوني يُعلن عن زيارة مرتقبة للرئيس الكونغولي إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24

أعلن النائب في المجلس الرئاسي، موسى الكوني، عن ترتيبات لزيارة سيجريها الرئيس الكونغولي، دوني ساسو نغيسو، إلى ليبيا، لبحث التطورات السياسية، وسبل دفع ملف المصالحة الوطنية، وتفعيل دور الاتحاد الأفريقي في هذا الشأن.

وقال المكتب الإعلامي للرئاسي في بيان اليوم الأحد بأن : “الكوني التقى، على هامش مشاركته في فعاليات قمة الاقتصادات الناشئة (بريكس) المنعقدة في مدينة جوهانسبرج خلال الفترة بين 22 إلى 24 من أغسطس الجاري، الرئيس الكونغولي دوني ساسو نغيسو، وذلك بحضور الوفد الليبي القمة”.

وبحث الكوني مع الرئيس الكونغولي خلال اللقاء تطورات الوضع السياسي في ليبيا، وملف المصالحة الوطنية، وآليات تحقيق الاستقرار في الداخل الليبي، وتداعيات ذلك على القارة الأفريقية والمنطقة.

ورتب الكوني مع نغيسو زيارة مرتقبة سيجريها الأخير لليبيا، بهدف بحث الملف الليبي، وتفعيل الدور الذي يلعبه الاتحاد الأفريقي بهذا الصدد.

ويوم الخميس الماضي، التقى الكوني، في اليوم الختامي لمنتدى أعمال بريكس، الرئيس الكونغولي، ونظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، الذي وعده بزيارة قريبة، لبحث آفاق التعاون بين البلدين.

وترأس الكوني خلال قمة الاقتصادات الناشئة (بريكس) وفدا ليبيا رفيع المستوى، والتقى خلال الجلسة الخاصة بالتعاون الأفريقي – الصيني الرئيس تشي جين. وأبدى الرئيس الصيني اهتماما خاصا بتطوير العلاقات الليبية – الصينية، وفق آفاق استراتيجية واقتصادية تحت مظلة المسار الاقتصادي العالمي الجديد (بريكس).