السايح يطلع سفيرة بريطانيا على جاهزية المفوضية للاستحقاقات الانتخابية

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأحد، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولين هورندال، والوفد المرافق لها، آخر مستجدات الاستحقاقات الانتخابية في البلاد، واستعدادات المفوضية لتنفيذها، وذلك خلال اجتماع عُقِد في مقر المجلس بطرابلس.

وأفاد بيان المفوضية العليا للانتخابات بأن السايح التقى اليوم بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولين هورندال، والوفد المرافق لها، بحضور عضو المجلس، أبوبكر مردة.

وبحث السايح مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا والوفد المرافق لها، مستجدات العمليات الانتخابية، واستعدادات المفوضية لتنفيذها، وكذلك سبل التعاون بين الجانبين، وما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

واستعرض السايح، خلال اللقاء، سبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاح الانتخابات وفقا للمعايير الدولية.

ورافق رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات هورندال في جولة بمقر المفوضية، شملت المرصد الإعلامي وعددًا من مقار الهيئة الحيوية، وذلك بهدف إطلاعها على مستوى جاهزية المفوضية، وتطوير بنيتها التحتية والتكنولوجية، استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية.