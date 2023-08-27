    الجيش الأردني يوقف متسللين عبر حدوده الجنوبية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أوقف الجيش الأردني شخصين من الجنسية الأوزبكية وآخرَين من الجنسية الكازاخستانية حاولوا التسلل إلى الأردن عبر الحدود الجنوبية.

الجيش وفي بيانٍ له قال: المنطقة العسكرية الجنوبية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية المختصة أحبطت مساء أمس السبت، محاولة تسلل أربعة أشخاص، اثنان منهم من الجنسية الأوزبكية واثنان من الجنسية الكازاخستانية، جرى تحويلهم إلى الجهات المختصة، بحسب بالبيان.

وفي وقتٍ سابق.. تمكن الجيش من إسقاط طائرة مسيَّرة قادمة من سوريا على متنها مواد متفجرة.

وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا» كشفتْ عن مصادر عسكرية مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلّحة الأردنية – الجيش العربي: «إن قوات حرس الحدود، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيّرة دون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية» وفقًا للوكالة.

وفي وقتٍ سابق.. أسقط الجيش الأردني، طائرة مسيّرة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية محمّلة بمواد مخدرة.

القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قالت في بيانٍ إن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت ظهر اليوم، على إحدى واجهاتها، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة.