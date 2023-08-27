البصير : الوضع الأمني بمنطقة أم الأرانب أمن ومستقر والهدوء يعم  المكان 

أخبار ليبيا 24

تفقد رئيس ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الجنوبية محمد علي البصير في جولة استطلاعية موقع الشركة الصينية بمنطقة أم الأرانب ببلدية الشرقية .

وتأتى هذه الجولة التفقدية التي رافقه فيها عددا من المسؤولين بالديون بعيد تطهير الموقع من المجموعات الإجرامية الخارجة عن القانون ومداهمة أوكار الفساد المنتشرة فيه ومحاربتها بعد أن عاثت هذه المجموعات في المنطقة فسادًا ودمارًا وخرابًا والاطمئنان على الوضع الحالي لموقع الشركة خاصة والمنطقة بشكل عام .

وبحسب المكتب الإعلامي للديوان على صفحته للتواصل الاجتماعي في تصريح أدلى به بعد عودته من جولته، أكد فيه البصير بأن الوضع بموقع الشركة الصينية أمن ومستقر والهدوء يعم المكان والأمن والأمان في أقصى درجات الثبات .

وأشاد بجهود القوات المسلحة العربية الليبية وعلى رأسها القائد العام الذى يعمل ليل نهار من أجل تأمين المنطقة الجنوبية .

وطالب رئيس الديوان المكلف مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي كافة بتقديم الدعم اللازم والتجهيز الكامل للقوات المسلحة بما يمكنها من أداء دورها الدفاعي المنوط بها على أكمل وجه، ونوه إلى أن خطر هذه المجموعات الاجرامية المسلحة لا يقتصر على ليبيا فقط بل يتعدى خطرها دول الجوار وربما يصل إلى القارة الأوروبية، حيث الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ومشيرا إلى أن هذا الموقع الذى تم تطهيره كان يستخدم في احتجاز المخطوفين وتهديدهم بدفع الدية أو القتل جهارا نهارا وبفضل وجهود القوات المسلحة تم القضاء على هذه المجموعات الإجرامية وطردهم خارج البلاد .

كما ثمن جهود الحكومة الليبية والمتمثلة في نائب الرئيس لسعيه الدائم والمستمر لإرساء دعائم الأمن والأمان والاستقرار وينشد التنمية المستدامة للجنوب الليبي خاصة وليبيا عامة.