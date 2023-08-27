الأهلي بنغازي يتأهل رسمياً لدور” 32″ لأبطال أفريقيا

27 أغسطس، 2023 6:35 م
3
الأهلي بنغازي
الأهلي بنغازي

أخبار ليبيا 24  

عاد نادي “الأهلي” بنغازي بورقة الترشح للدور المقبل من ميدان مضيفه نادي “أنيمبا ” النيجيري، وذلك بعد التعادل بدون أهداف مستفيداً من فوزه ذهاباً في ملعب شهداء بنينا .

وبهذا الفوز ضرب الأهلي موعداً مع نادي ” ريال بامكو ” المالي في دور 32 من دوري أبطال أفريقيا.

ممثل ليبيا الأهلي دخل المقابلة التي جرت على أرضية ملعب أبا، وتوسطها الحكم الكونغولي ميسي جيسي نكونكو، بأفضلية الفوز في لقاء مواجهة الذهاب.

وهنأ وزير الرياضة بحكومة الوحدة عبد الشفيع الجويفي إدارة وجماهير نادي الأهلي بنغازي بمناسبة تأهل فريقه للدور 32 من دوري أبطال إفريقيا على حساب مستضيفه .

وكانت بعثة فريق كرة القدم بالنادي، قد وصلت أمس الأول الجمعة، إلى نيجيريا لمواجهة أنيمبا، ضمن إياب الدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

27 أغسطس، 2023 6:35 م
3

المزيد من الأخبار

رئيس ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الجنوبية

البصير : الوضع الأمني بمنطقة أم الأرانب أمن ومستقر والهدوء يعم  المكان 

27 أغسطس، 2023 6:16 م
أربعة مصابين بأمراض نقص المناعة

خلال حملة تطعيمات لوافدين أجانب.. أربعة مصابين بأمراض نقص المناعة وتشادي يحمل رخصة قيادة مزورة

27 أغسطس، 2023 5:56 م
تعرف على عدد المحالين للنيابة العامة

تعرف على عدد المحالين للنيابة العامة بسبب الاشتباكات الأخيرة في طرابلس

27 أغسطس، 2023 5:19 م
عارف النايض رئيس تكتّل إحياء ليبيا

النايض يتواصل مع أطراف دولية وإقليمية لتأكيد المسار إلى الانتخابات الرئاسيّة البرلمانية

27 أغسطس، 2023 4:00 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى