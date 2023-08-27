الأهلي بنغازي يتأهل رسمياً لدور” 32″ لأبطال أفريقيا

أخبار ليبيا 24

عاد نادي “الأهلي” بنغازي بورقة الترشح للدور المقبل من ميدان مضيفه نادي “أنيمبا ” النيجيري، وذلك بعد التعادل بدون أهداف مستفيداً من فوزه ذهاباً في ملعب شهداء بنينا .

وبهذا الفوز ضرب الأهلي موعداً مع نادي ” ريال بامكو ” المالي في دور 32 من دوري أبطال أفريقيا.

ممثل ليبيا الأهلي دخل المقابلة التي جرت على أرضية ملعب أبا، وتوسطها الحكم الكونغولي ميسي جيسي نكونكو، بأفضلية الفوز في لقاء مواجهة الذهاب.

وهنأ وزير الرياضة بحكومة الوحدة عبد الشفيع الجويفي إدارة وجماهير نادي الأهلي بنغازي بمناسبة تأهل فريقه للدور 32 من دوري أبطال إفريقيا على حساب مستضيفه .

وكانت بعثة فريق كرة القدم بالنادي، قد وصلت أمس الأول الجمعة، إلى نيجيريا لمواجهة أنيمبا، ضمن إياب الدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.