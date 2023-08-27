استطلاع | غالبية الآراء تؤكد أن البلاد ستشهد طفرة جديدة في الإعمار وأعمال البنية التحتية بعد انضمام ليبيا لمبادرة “الحزام والطريق”

أخبار ليبيا 24

كشف النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، عن توافق بين المجلس الرئاسي والحكومة الصينية بشأن رفع القوة القاهرة عن عمل شركاتها في ليبيا.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس؛ إن التوافق جاء خلال لقاء الكوني مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، على هامش أعمال الجلسة الخاصة بالتعاون الأفريقي الصيني خلال قمة “بريكس” والتي استضافتها جنوب إفريقيا في الفترة بين 22 -24 أغسطس الحالي.

وقال الكوني إنه اتفق مع الرئيس الصيني على تفعيل التعاون الاستراتيجي والاقتصادي بين البلدين، وعودة الشركات الصينية للعمل في ليبيا، ضمن إطار شراكة إستراتيجية ذات توجه مستقبلي للتعاون الشامل والتنمية المشتركة، خاصة وإن ليبيا قد انضمت لمبادرة “الحزام والطريق” التي ترصد له الصين إمكانيات كبيرة منذ عام 2018 م.

وحول هذا التوافق توجهنا إلى متابعينا بسأل هل سنشهد طفرة جديدة في الإعمار وأعمال البنية التحتية بعد انضمام ليبيا لمبادرة “الحزام والطريق” التي ترصد له الصين إمكانيات كبيرة، منذ عام 2018 .

عبر حسابنا على “إكس” توقع متابعينا أن التوافق بين المجلس الرئاسي والحكومة الصينية بشأن طفرة جديدة في الإعمار وأعمال البنية التحتية حيث كانت نسبة الذين أجابوا بـ” نعم ” 58.5% بينما الذين أجابوا بـ”لا” نسبتهم الأقل حيث بلغت 41.5% .

وعبر حسابنا على “فيسبوك” كانت أول التعليقات من Majd Libya الذي قال نعم أتوقع أن تشهد البلاد ظفرة في الإعمار بعد الدمار والحروب التي لحقت بالبلاد .

أما أنيس الغيثي ذهب بعيدًا وعلق :” نبي نعرف من اللي امصدق الموضوع و داير نعم ”.

وشدد الكوني للرئيس الصيني على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الصين، في دعم جهود الدولة الليبية باتجاه تحقيق الاستقرار والتسريع بإنجاز مشاريع الإعمار، وفق رفع القوة القاهرة عن عمل الشركات الصينية في ليبيا، وعودة الشركات التي لها أعمال متوقفة في ليبيا، وفتح باب الاستثمار بشكل واسع أمام مختلف الشركات الصينية.

ولفت الكوني إلى أن الصين كقوة عالمية ضاغطة، ترسل بذلك رسالة قوية مطمئنة لكافة الشركات العالمية، بشأن تحقق الاستقرار الذي صار يتأكد في ليبيا، ونجاح الجهود المبذولة مع الدول الإفريقية ودول الجوار وأوروبا في هذا الصدد.