استطلاع| بعض متابعي “أخبارليبيا24” يرون أن لجنة الترتيبات المالية العليا لن تنجح في مهامها

أخبارليبيا24

في مطلع يوليو الماضي أصدر المجلس الرئاسي قرارًا بتشكيل لجنة الترتيبات المالية العليا لمتابعة الإنفاق الحكومي و ضمان توزيعه العادل برئاسة محمد المنفي.

وأوضح المجلس الرئاسي أن يكون رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة نائبًا للمنفي و بعضوية 16 آخرين.

وأضاف الرئاسي أن اللجنة تختص بإقرار أوجه الإنفاق العام و أبواب الصرف وفقًا لمبدأ الرشد المالي و التوزيع العادل، ومتابعة الإيرادات العامة للدولة للتحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها.

وحول هذه اللجنة توجهنا إلى متابعينا هل ستتمكن لجنة الترتيبات المالية برئاسة المنفي من ترشيد الإنفاق العام والتوزيع العادل للإنفاق؟

عبر حسابنا على “تويتر” توقع متابعينا أن اللجنة لن تتمكن من ترشيد الإنفاق العام حيث كانت نسبة الذين أجابوا بـ” لا” 87.1٪؜، بينما المتفائلين بنجاح هذه اللجنة كانت نسبتهم الأقل حيث بلغت 12.9٪؜.

ةعبر حسابنا على “فيسبوك” كانت أول التعليقات من Intesar Youssif التي قالت :”حتى مجرد السؤال ما تسأل، الإجابة واضحة”.

أما حمد الهادي الفطماني يرى بحسب وجهة نظره أنها :”أوامر خارجية من الدول الأوروبية وخاصة الأفارقة”.

وأجاب احمد المبسوط متهكمًا :”كلام جميل لكن مش معقول”، أما صلاح بوشناف فقال :”لابد من حل المليشيات والصياع قبل”.