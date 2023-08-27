إيران: مستمرون في تخصيب اليورانيوم

27 أغسطس، 2023 2:10 م
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إيران: مستمرون في تخصيب اليورانيوم

 

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، استمرار تخصيب بلاده لليورانيوم على أساس إطار العمل الذي وضعه البرلمان الإيراني.

إسلامي؛ قال: تخصيبنا النووي مستمر على أساس قانون إطار العمل الاستراتيجي وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

جاء ذلك عندما سُئل عن تقارير عن إبطاء طهران تخصيبها لليورانيوم بنسبة نقاء 60 بالمئة، وفق الوكالة.

وفي سياقٍ منفصل.. شدّد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، على نية بلاده في تطوير العلاقات مع الجزائر في جلّ الملفات.

تصريحات عبد اللهيان جاء خلال لقائه رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي، وذلك لمناقشة القضايا المشتركة، وتعزيز وتطوير التعاون بين البلدين بما في ذلك في مجال الدبلوماسية البرلمانية، بحسب سبوتنيك.

وفي سياقٍ ذي صلة.. قال وزير الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان، عقب عودته من العاصمة السعودية الرياض، إن الأخيرة تؤكد على نظرتها المختلفة بالنسبة للماضي تجاه القضايا الإقليمية على حد قوله.

عبد اللهيان؛ أكد على وجود إجماع على أنه يمكن للمنطقة التقدم والتنمية بالاعتماد على ذاتها، لأنها دخلت مرحلة جديدة من التعاون، إذ جرى الاتفاق مع السعوديين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية في القطاعين الخاص والعام.

27 أغسطس، 2023 2:10 م
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