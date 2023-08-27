إنفوغرافيك| إحصائية حوادث المرور في بنغازي خلال النصف الأول من أغسطس 2023

27 أغسطس، 2023 11:41 ص
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أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

إجمالي الحوادث: 59 حادث سير

وفاة 11 شخص عن 10 حوادث

الإصابات البليغة: 25 شخص عن 20 حادث

الحوادث البسيطة: 38 إصابة عن 8 حوادث

حوادث الإتلاف للسيارات: 21 حادث

المركبات التالفة: 105 سيارة

القيمة المالية للسيارات التالفة: 105 ألف دينار

المستندات المضبوطة والسرعة: 3952 مستند

الجنح: 402 جنحة

المخالفات: 584 مخالفة

السيارات المحجوزة: 665 سيارة

حوادث الخمرة: 03

ضبط الخمرة: لايوجد

بدون مستندات (ليبيين-أجانب): 3 مخالفات

 

27 أغسطس، 2023 11:41 ص
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