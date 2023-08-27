إنفوغرافيك| إحصائية حوادث المرور في بنغازي خلال النصف الأول من أغسطس 2023
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
إجمالي الحوادث: 59 حادث سير
وفاة 11 شخص عن 10 حوادث
الإصابات البليغة: 25 شخص عن 20 حادث
الحوادث البسيطة: 38 إصابة عن 8 حوادث
حوادث الإتلاف للسيارات: 21 حادث
المركبات التالفة: 105 سيارة
القيمة المالية للسيارات التالفة: 105 ألف دينار
المستندات المضبوطة والسرعة: 3952 مستند
الجنح: 402 جنحة
المخالفات: 584 مخالفة
السيارات المحجوزة: 665 سيارة
حوادث الخمرة: 03
ضبط الخمرة: لايوجد
بدون مستندات (ليبيين-أجانب): 3 مخالفات