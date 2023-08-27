أمن بنغازي: شرطة الصابري تضبط شخصًا صادر بحقه أمر ضبط في ثلاث وقائع

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كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة الصابري قبض على شخص صادر بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة على ذمة وقائع الرماية بسلاح ناري وإتلاف ممتلكات الغير والإيذاء وتعاطي المخدرات.

وأوضحت المديرية أن ضبط المتهم تم عقب ورود معلومات لدى أعضاء التحريات بمركز شرطة الصابري عن أحد المطلوبين وصادر بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة على ذمة ثلاثة وقائع

وأفادت المديرية أن رئيس المركز مقدم فرج العشيبي أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب وتم خروج أعضاء التحريات.

وذكرت أنه وردت معلومات عن تواجد الشخص المطلوب بالقرب من مستشفى الجلاء وتم انتقال أعضاء التحريات وضبطه والانتقال به إلى المركز.

وأشارت المديرية إلى أنه بالاستدلال معه تبين أنه يُدعى أ.ف.م.من مواليد 1985 وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.