خلال حملة تطعيمات لوافدين أجانب.. أربعة مصابين بأمراض نقص المناعة وتشادي يحمل رخصة قيادة مزورة

أخبار ليبيا 24

نظم فرع مكافحة الهجرة غير الشرعية شحات حملة تحاليل طبية لعدد “76” وافد أجنبي من جنسيات مختلفة بعد التأكد من استيفاء إجراءات الدخول والإقامة.

وتأتي هذه الخطوة بناء على تعليمات رئيس جهاز مكافحة الهجر غير الشرعية بالمنطقة الشرقية اللواء رافع البرغثي بشأن أجراء تحاليل طبيه لكافة الوافدين داخل مقرات فروع مكافحة الهجرة وعن طريق وزارة الصحة لضمان صحتها ودقتها.

وقال رئيس الشؤون الإدارية وشؤون الإعلام بالفرع ملازم أول حسن بوأكريم إن هذه الحملة جاءت بالتعاون بين الفرع ومكتب الإجراءات الصحية والتطعيم الدولي شحات .

وأوضح بوأكريم أنه تم إجراء تحاليل طبية لعدد “76” وافد أجنبي من جنسيات دولة مصر والسودان وتشاد، بعد التأكد من استيفاء إجراءات الدخول والإقامة تبينا إصابة عدد 4 وافدين.

وأضاف أن الوافدين المصابين هم الأول مصري الجنسية مواليد 1999 عامل في كافي وقهوة مصاب بمرض نقص المناعة الإيدز والوباء الكبدي، والثاني مصري الجنسية أيضًا من مواليد 1992 العمل لياس مصاب بالوباء الكبدي، والثالث تشادي الجنسية مواليد 2003 العمل راعي أغنام مصاب بالوباء الكبدي، والرابع سوداني الجنسية مواليد 1996 العمل محل مواد غذائية مصاب بالوباء الكبدي.

كما ضبطت دوريات الفرع وافد أجنبي من الجنسية التشادية بدون إجراءات ثبوتية وبحوزاته رخصة قيادة من الدرجة الأولى مزورة ليتم إحالته لجهة الاختصاص .