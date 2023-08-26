مقتل 5 من قوات النظام السوري وجرح 20 إثر عملية إرهابية في حلب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

لقي خمسة من أفراد قوات النظام السوري، حتفهم، بينما أصيب أكثر من 20 شخصًا آخرون؛ إثر هجوم إرهابي نفذه فصيل «أنصار التوحيد» المتشدد في ريف إدلب الجنوبي.

المرصد السوري لحقوق الإنسان؛ أوضح أن عناصر الفصيل نفذوا ما أسماعُ بالعملية الانغماسية ضد مواقع لقوات النظام والمسلحين الموالين لها على محور الملاجة بريف إدلب الجنوبي.

وفي التفاصيل، أضاف المرصد أن الهجوم بدأ بتفجير نفق من قبل أنصار التوحيد، تبعه هجوم لمقاتلي الفصيل، واشتباكات عنيفة مع قوات النظام، وفقَ قوله.

وفي سياقٍ ذي صلة؛ قُتل جنديين من الجيش السوري، بينما أصيب أربعة آخرون إثر قصف مدفعي تركي في حلب بشمال سوريا.

المرصد السوري لحقوق الإنسان؛ أكد أنّ القصف التركي استهدف نقطة عسكرية تابعة للجيش السوري بريف منبج شرق حلب، ورجّح أن يزداد عدد القتلى بسبب وجود إصابات خطيرة، بحسب المرصد.

وفي وقتٍ سابق.. وصلت حصيلة القتلى في هجوم تنظيم داعش على حافلة عسكرية سورية إلى 33 جنديًا.

المرصد السوري لحقوق الإنسان؛ أوضح أن عدد القتلى لايزال مرشحا للارتفاع لوجود جرحى في حالة خطر، مشيرا إلى نجاة ركاب حافلتين من الهجوم الدموي لعناصر التنظيم الإرهابي، مشيرًا إلى أن التنظيم استهدف حافلة عسكرية واحدة على الأقل في بادية الميادين على طريق دير الزور – حمص، في هجوم هو الأعنف في عام 2023، بحسب المرصد.