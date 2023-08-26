مقتل أحد أبرز مهربين البشر والوقود على يد الأجهزة الأمنية في طرابلس

أخبار ليبيا 24

لقى أحد أبرز قيادات المليشيات المسلحة بمدينة الزاوية عبد الرحيم الرميح الشهير بـ”العلم” حتفه أثناء مداهمة الأجهزة الأمنية لقرية المغرب العربي السياحية “الريقاطة” في العاصمة الليبية طرابلس.

العلم أحد أبرز المهربين للبشر والوقود، والمطلوب لدى النائب العام على ذمة قضايا، قتل أثناء تبادل لإطلاق الرصاص بعد اقتحام الأجهزة الأمنية للقرية بطرابلس.

وتقبع زوجة العلم أروى عبد المولى بالعناية الفائقة بمستشفى الزاوية، بعد استهدافها برصاصة مباشرة منه أثناء محاولة اختطافها من منطقة الحرشة، ووضعها الصحي حرج جداً .