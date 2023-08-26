مقتل أحد أبرز مهربين البشر والوقود على يد الأجهزة الأمنية في طرابلس

26 أغسطس، 2023 10:40 م
9
عبد الرحيم الرميح
عبد الرحيم الرميح

أخبار ليبيا 24

لقى أحد أبرز قيادات المليشيات المسلحة بمدينة الزاوية عبد الرحيم الرميح الشهير بـ”العلم” حتفه أثناء مداهمة الأجهزة الأمنية لقرية المغرب العربي السياحية “الريقاطة” في العاصمة الليبية طرابلس.

العلم أحد أبرز المهربين للبشر والوقود، والمطلوب لدى النائب العام على ذمة قضايا، قتل أثناء تبادل لإطلاق الرصاص بعد اقتحام الأجهزة الأمنية للقرية بطرابلس.

وتقبع زوجة العلم أروى عبد المولى بالعناية الفائقة بمستشفى الزاوية، بعد استهدافها برصاصة مباشرة منه أثناء محاولة اختطافها من منطقة الحرشة، ووضعها الصحي حرج جداً .

26 أغسطس، 2023 10:40 م
9

المزيد من الأخبار

مقر الأمن العام بالشرقية

قوات الأمن تعلن السيطرة على مقر الأمن العام بالشرقية وتسليمه للدعم المركزي

27 أغسطس، 2023 1:19 ص
عثمان عبد الجليل

لمساندة القوات المسلحة .. عبد الجليل يشكل لجنة طوارئ صحية خاصة بالمنطقة الجنوبية الغربية

26 أغسطس، 2023 10:28 م

مقتل 5 من قوات النظام السوري وجرح 20 إثر عملية إرهابية في حلب

26 أغسطس، 2023 10:23 م

النيجر تطرد 4 سفراء بسبب رفضهم حضور اجتماع الحكومة الانقلابية

26 أغسطس، 2023 10:21 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى