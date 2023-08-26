مصباح دومة يُعلق على عمليات الجيش في الجنوب

أخبار ليبيا 24

علق النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة أوحيدة، عن العمليات العسكرية الموسعة التي أطلق الجيش الوطني على الحدود مع تشاد.

وعبر دومة في بيان له، اليوم السبت، عن دعمه العمليات العسكرية التي أطلقتها القوات المسلحة العربية الليبية في جنوب البلاد.

وقال دومة “ندعم بكل قوة العمليات العسكرية لتأمين الحدود الجنوبية، ونشد على أيادي البواسل من أبنائنا في القوات المسلحة الليبية، قيادة وأفرادا، لضرب كل من تسول له نفسه التعدي على أي شبر من الأراضي الليبية، والاستمرار في ذلك إلى أن يجرى طرد آخر أجنبي مسلح من هذا الوطن الطاهر”.

وأضاف دومة: “القوات المسلحة تقوم بدور بطولي في ظل ظروف قاسية على مُختلف الأصعدة، لتأمين الحدود الليبية الجنوبية من العصابات الإرهابية والأجنبية المسلحة التي عاثت في الأرض فساداً طيلة السنوات الماضية”.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة، أعلنت أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية موسعة على الحدود مع تشاد.

وأوضحت القيادة في بيان نشره الناطق باسم القائد العام، اللواء أحمد المسماري، أن أطلاق العملية “نظراً لما تمر به منطقتنا والإقليم في نطاق دول جنوب الصحراء والساحل من توترات سياسية وأمنية واسعة طيلة الأشهر الماضية مما أسهم في هشاشة الوضع في تلك الدول وضعف قدرتها على التحكم والسيطرة على حدودها البرية مما ساعد في تحرك خلايا من الجماعات الإرهابية والإجرامية بشكل واضح”.

وقالت القيادة في تعليق عن إطلاق العملية العسكرية إن “ذلك من منطلق واجبنا القانوني والوطني في حماية بلادنا وشعبنا ومقدراته الاقتصادية والتنموية والحفاظ على حالة الاستقرار والأمن في الجنوب الليبي كافة”.