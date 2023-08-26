مجلة “JURIST” الفرنسية: ساركوزي سيمثل للمحاكمة مطلع 2025

26 أغسطس، 2023 10:01 م
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مجلة “JURIST” الفرنسية
مجلة “JURIST” الفرنسية

أخبار ليبيا 24

قالت مجلة “JURIST” الفرنسية إنه من المقرر أن يمثل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي و 12 متهم آخر للمحاكمة في 2025 وذلك بتهم مثل الفساد والتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية.

ولفتت المجلة أن قاضيان أيدا إحالة ساركوزي إلى محكمة جنائية لفحص الشكوك المتعلقة بالتمويل الليبي لحملته الرئاسية في عام 2007.

وأضافت المجلة أن المحققين الفرنسيون تولوا القضية لأول مرة ضد ساركوزي في أبريل عام 2013 بناءً على دعاوى مسؤولين ليبيين رفيعي المستوى .

وأشارت المجلة إلى أن الوثائق أظهرت أن حملة ساركوزي اعتمدت على الأموال الليبية وفي منتصف يونيو فتش المحققون مقر إقامة ساركوزي وأجروا استجواباً

وذكرت أنه من المقرر أن تعقد جلسات الاستماع في الفترة ما بين 6 يناير 2025 و10 أبريل عام 2025 في الغرفة الثانية والثلاثين لمحكمة باريس الجنائية .

26 أغسطس، 2023 10:01 م
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