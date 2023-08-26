عقيلة يثمن العملية العسكري للقوات المسلحة في الجنوب

أخبار ليبيا 24

ثمّن، رئيس مجلس النواب المستشار، عقيلة صالح، اليوم السبت، العملية العسكرية للقوات المسلحة الليبية لتأمين الحدود الجنوبية لليبيا.

وفي تصريح قال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق: “يثمن السيد رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” ما يقوم به أبطال الجيش الليبي من حماية وصيانة التراب الليبي وتأمين الحدود وطرد المجموعات الإجرامية المتواجدة داخل بلادنا والمنتهكة لسيادة ليبيا”.

وأطلقت القوات المسلحة الليبية، الجمعة، عملية عسكرية موسعة لتطهير المنطقة الجنوبية على الحدود مع تشاد من العصابات المسلحة وضبط وتأمين الحدود بين البلدين.

وقال، الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، إن العملية العسكرية في النطاق الحدودي الجنوبي تهدف لتأمين حدود الدولة ومقدراتها وسلامة مواطنيها، وجزءًا من استمرار بسط سيطرتها ونفوذها.

وأضاف المسماري، الجمعة، أن القيادة العامة لن تسمح أن تكون ليبيا منطلقًا لأي جماعات أو تشكيلات مسلحة تشكل تهديدًا لجيرانها أو قاعدة انطلاق لأي أعمال غير قانونية، مع التأكيد الشديد على المحافظة على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الصديقة والشقيقة والجارة ومشاكلها السياسية.