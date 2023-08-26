لمساندة القوات المسلحة .. عبد الجليل يشكل لجنة طوارئ صحية خاصة بالمنطقة الجنوبية الغربية

أخبار ليبيا 24

أصدر وزير الصحة بالحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان، عثمان عبد الجليل، قرارا بتشكيل لجنة طوارئ بالمنطقة الجنوبية الغربية تختص بحصر الاحتياجات الضرورية من أدوية طوارئ ومستلزمات طبية لمستشفى أم الأرانب القروي ومستشفى تراغن العام ومركز سبها الطبي.

وأسند القرار، للجنة صلاحيات تقدير أي مستشفيات أخرى ترى ضرورة تجهيزها وإحالة هذه الاحتياجات إلى الوزارة بشكل عاجل لتوفيرها.

وأوصى القرار برفع مستوى الاستعداد في كافة المرافق الصحية في المنطقة الجنوبية وخاصة مستشفى أم الأرانب القروي ومستشفى تراغن العام ومركز سبها الطبي وحصر الاحتياجات من سيارات الإسعاف، بالإضافة إلى إعداد فرق طبية متخصصة بالسرعة الممكنة لتكون جاهزة للعمل عند حدوث أي طارئ لمساندة القوات المسلحة والعمل أيضا على تشكيل مستشفى ميداني إذا دعت الحاجة إليه.

وأكد القرار على ضرورة التعاون التام مع لجنة الطوارئ بالمنطقة الجنوبية والغربية وتزويدها بكل البيانات والمعلومات التي تمكنها من تنفيذ مهامها بالشكل الأمثل.

ويترأس لجنة الطوارئ الخاصة بالمنطقة الجنوبية الغربية، بحسب القرار، رئيس لجنة الطوارئ الرئيسة بالوزارة إسماعيل العيضة وعضوية كل من رئيس جهاز الإسعاف والطوارئ، ومدير مركز طب الطوارئ والدعم فرع بنغازي، رئيس ديوان الصحة بالمنطقة الجنوبية، مدير مركز سبها الطبي ومدراء مستشفيات تراغن وأم الأرانب.

وكانت الحكومة الليبية أكدت في بيان لها الجمعة أن العمليات العسكرية التي يشهدها الجنوب الليبي هذه الأيام تهدف لتطهير مناطق فزان من العصابات الأجنبية المدعومة من بعض ضعاف النفوس في الداخل .