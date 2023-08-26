حماد يزور طبرق ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية للمدن الليبية لأجل إعادة الإعمار

أخبار ليبيا 24

وصل رئيس الحكومة الليبية المعينة من قبل البرلمان، أسامة حمّاد، اليوم السبت، إلى طبرق رفقة رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي.

وتأتي الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي يقوم بها؛ للوقوف على الأوضاع الخدمية وجهود معالجة المختنقات.

وكان في استقبال رئيس الحكومة والوفد المرافق له؛ رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، وعدد من المهندسين والمسؤولين بالبلدية.

وكان رئيس الحكومة قد أجرى زيارة، اليوم، إلى كل من الأبيار والمرج.