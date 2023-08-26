جاء من طرابلس.. القبض على شخص يبتز النساء إلكترونياً للحصول على المال في البيضاء

أخبار ليبيا 24

تمكن عناصر التحريات بمركز شرطة الوسيطة التابعة لمديرية أمن البيضاء من القبض على شخص يقوم بإدارة العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تثير الفتـن ويخوض في أعراض الناس .

وذكرت مديرية أمن البيضاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن عملية القبض جاءت عقب تحرى لمدة ثلاثة أشهر للجاني .

وأوضحت أنه تم ضبط الجاني بعد استدراجه عند قيامه بمقايضة فتاة بصورها مقابل مبلغ من المال.

حيث تم استدراجه وعند القبض عليه في مدينة البيضاء اتضح أنه من سكان طرابلس ويدير شبكة من الصفحات الوهمية ويقوم باختراق الحسابات ومقايضة أصحابها َوابتزازهم بمبالغ مالية.

وأشارت مديرية الأمن أن الجاني اعترف بأنه يدير العديد من الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي منها “طرابلس الان، وطرابلس توا، وعاجل طرابلس، وتك طرابلس، وديربي العاصمة، وليبيا تتحدث، ومحمد الوحيشي (عفاريت )، وعاجل ليبيا “2” .